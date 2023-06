Tiener in Oosterbeek omgekomen na val op spoorbrug

‘Naakte man leidt politie naar drie gegijzel­den in bedrijfs­pand’

De politie heeft dinsdagnacht drie gegijzelde personen gevonden in een bedrijfspand in Sittard. Dat meldt De Limburger. Agenten kwamen in eerste instantie af op een melding van een naakte man, die was vastgebonden buiten een gebouw in de omgeving.