Tienermoeder Else: ‘Je bent vanaf dag één een probleem’

Steeds minder tienermoe­ders in Twente, maar ‘leeftijd zegt niks over de problema­tiek’

26 oktober ALMELO - Het aantal tienermoeders in Nederland neemt al jaren af en is de afgelopen tien jaar zelfs gehalveerd, zo bleek vorige week uit cijfers van het CBS. Ook in Twente loopt het aantal vrouwen dat voor hun negentiende een kind krijgt jaarlijks gestaag terug. Dat merkt ook welzijnsorganisatie Avedan, die jonge moeders in Almelo een begeleidingstraject biedt. Maar; ‘leeftijd zegt niks over de problemen waar een jonge moeder tegenaan loopt.’