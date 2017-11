Tieners filmen hardhandige aanhouding in Tilburg

Op de beelden wordt de jongen hardhandig gevloerd waarna tientallen boze jongen woedend verhaal halen bij de agenten. ,,De sfeer was heel grimmig. Er werden zeer grove beledigingen geroepen naar medewerkers van de school en de politie. We moesten optreden om de rust terug te brengen'', zegt politiewoordvoerster Pierre-Ine Mattheussens. Volgens haar gaf de gevloerde tiener geen gehoor aan het bevel van de politie om weg te gaan.

Deze jongen, de 15-jarige Jordy Gommer, vertelt aan Omroep Brabant een ander verhaal. Hij had niks te maken met de dreigende vechtpartij bij zijn school en had alleen 'doe eens rustig' geroepen naar een agent. ,,Ik liep weg en werd toen aan mijn tas getrokken en kreeg klappen op mijn hoofd.'' De Tilburger wil aangifte doen. Hij zegt dat hij nog steeds last van zijn nek heeft en dat zijn jas en telefoon kapot zijn gegaan tijdens de aanhouding.

De politie was gisteren ter plaatse met zo'n twintig agenten nadat er een oproep was geweest tot een grote vechtpartij bij Campus 013. Onduidelijk is wie die oproep had gedaan en waar de ruzie over ging. Er kwamen meer dan honderd jongeren bijeen. Een groot deel ervan is geen leerling van Campus 013. Dat zegt directeur Robert Weijmans van de vmbo-opleiding.