Tieners vast voor doodsteken van 15-jarige Shaqil in Almere

UPDATEEen vijftienjarige jongen uit Almere is gisteravond in die stad doodgestoken. De politie heeft kort na het steekincident twee verdachten van eveneens vijftien jaar aangehouden. Volgens een ooggetuige had het slachtoffer ongeveer 8 messteken in zijn borst.

De steekpartij had begin van de avond plaats op het Pirellipad in Almere. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Een trauma-arts verrichtte eerste hulp, waarna de vijftienjarige met spoed naar een ziekenhuis is overgebracht. Het leven van de jongen bleek echter niet meer te redden. Hij overleed in het ziekenhuis, meldde de politie vandaag. Volgens Almere Nieuws gaat het om de 15-jarige Shaqil.

Onderzoek van de politie wees uit dat er vermoedelijk twee verdachten waren betrokken bij de steekpartij. De politie wist de mogelijke verblijfplaats van het tweetal te achterhalen waar ze werden gearresteerd. Beide jongens komen uit Almere. Over toedracht en het motief is nog niets bekend. Volgens familie van het slachtoffer was hij geen crimineel.

Onderzoek

Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerster van de politie.

Volgens lokale media had de steekpartij plaats langs de busbaan in Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Of slachtoffer en verdachten daar vandaan komen, wil de politie niet zeggen.

Een ooggetuige, die eerste hulp heeft verleend, zegt dat het slachtoffer meerdere keren in de borst is gestoken. ,,Ik was met mijn bus op weg naar de garage toen ik twee jongens zag staan en er één op de grond zag liggen. Ik dacht dat hij misschien was aangereden en ben gestopt om te vragen wat er was", zegt buschauffeur Nodha. ,,Het slachtoffer zei dat hij was gestoken, dus toen ben ik uitgestapt om eerste hulp te gaan verlenen." Daarbij zag de chauffeur dat het slachtoffer zo'n 8 messteken in zijn borst had. Nodha hielp de jongen tot professionele hulpverleners arriveerden. De daders heeft hij niet goed gezien.