Tientallen asielzoekers Ter Apel moeten vannacht op stoel slapen: ‘Dieptepunt wordt steeds dieper’

Ongeveer vijftig asielzoekers moeten de komende nacht doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel.

Er is geen plaats meer voor hen in de centrale aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het Groningse dorp. En er zijn volgens een woordvoerder van het COA ook geen bussen beschikbaar om de vluchtelingen naar een crisisnoodopvanglocatie elders in het land te brengen.

Er is nog wel vervoer gevonden voor vijftig asielzoekers die in een noodopvanglocatie in het Gelderse Beuningen gaan slapen. Als zich woensdagavond nog meer asielzoekers melden in Ter Apel, zullen die ook ondergebracht worden in de wachtruimte van de IND.

In de nacht van maandag op dinsdag moesten ook al ongeveer dertig mensen de nacht doorbrengen op een stoel omdat er geen plaats meer was in de centrale opvanglocatie, waar plaats is voor 2000 mensen.

Extra bussen

Het COA heeft volgens de woordvoerder woensdagmiddag alle moeite gedaan om vervoer te vinden voor vijftig mensen die in Roosendaal in Noord-Brabant ondergebracht zouden worden. Maar door problemen op het spoor in Noord-Nederland waren er al extra bussen in gebruik. Ook zijn er veel bussen onderweg met schoolreisjes, kreeg het COA te horen.

,,Dit is absoluut niet wat we willen, maar er is op dit moment geen andere oplossing”, aldus de zegsman van het COA. De asielzoekers die de komende nacht op een stoel moeten doorbrengen, worden donderdag alsnog naar een crisisnoodopvanglocatie gebracht.

Geen oplossing

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nu geen oplossing. ,,Crisisnoodopvang is ingezet en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand buiten hoeft te slapen”, laat een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten. Het ministerie zegt niet in staat te zijn om bijvoorbeeld een bus die kant op te sturen. ,,We doen echt alles wat we kunnen.”

Vorige week dreigden tientallen asielzoekers buiten te moeten slapen omdat er geen plek was. Het COA wist op het nippertje nog opvang te regelen. Vluchtelingenwerk Nederland sprak toen van een ‘indrukwekkend dieptepunt'. ,,Dat dieptepunt wordt steeds dieper‘’, zegt een woordvoerster nu in een reactie op de huidige situatie. ,,Er komen veel mensen bij. Elke dag is het weer spannend voor het COA.‘’

Uitzichtlozer

De opvang van asielzoekers staat al maanden onder druk. De omstandigheden zijn slecht, de wachttijden bij de IND lopen op en de situatie wordt steeds uitzichtlozer. Veel gemeenten hebben noodopvanglocaties geopend. ,,Dat is fijn, maar het zijn tijdelijke locaties‘’, zegt de woordvoerster van Vluchtelingenwerk. ,,Die moeten na een tijdje weer sluiten en dan moet je een ‘plan B’ hebben.‘’

De organisatie is blij dat staatssecretaris Van der Burg erkent dat het probleem groot is. ,,Maar een lange termijn oplossing blijft uit. Hij zegt dat er hard aan gewerkt wordt, maar het is onduidelijk wat het gaat worden. Je kunt erop wachten dat er volgende week weer zo'n situatie komt.‘’

Vluchtelingenwerk wil dat de noodwet voor Oekraïense vluchtelingen, waarin gemeenten verplicht kunnen worden hen op te vangen, ook wordt toegepast op de asielzoekers. ,,Op basis van vrijwilligheid gebeurt er te weinig vanuit gemeenten‘’, aldus de woordvoerster. ,,We ontkomen niet aan een zekere vorm van dwang om tot een structurele oplossing te komen.‘’

Noodopvang in Drenthe De Drentse gemeente Westerveld regelt voor de komende week noodopvang voor 100 asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De groep zal vanaf donderdagmiddag worden opgevangen in sporthal de Spronk in Vledder. ,,Sportlessen en activiteiten voor de komende week zijn afgezegd”, aldus de gemeente. De verwachting is dat de asielzoekers op 27 mei de sporthal weer verlaten. Burgemeester Rikus Jager meldt dat de gemeente graag wil helpen wanneer de nood hoog is. ,,Het is van belang om als gemeenten samen te werken om schrijnende situaties zoals afgelopen week te voorkomen.”

Premier Rutte zei afgelopen nog dat hij zich schaamt voor de overvolle opvang: