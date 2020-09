Tientallen coronabesmettingen op middelbare school in Amsterdam

1000 agenten ingezet Enorme actie tegen drugsbende: 18 arresta­ties, tientallen invallen in Nederland en buitenland

16 september In een grote internationale en vier jaar durende actie tegen een criminele drugsbende zijn vandaag achttien mensen tussen de 25 en 68 jaar aangehouden. Elf van hen zijn in Nederland aangehouden, zes in Spanje en één in België. Volgens de politie gaat het om een internationaal crimineel netwerk dat op grote schaal handelde in harddrugs. Bijna duizend politiemensen zijn vandaag in verschillende landen ingezet.