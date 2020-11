Tientallen kogels door ramen van Saoedische ambassade geschoten: ‘Dit is een laffe aanval’

Er vielen geen gewonden, laat de politie weten. De schietpartij vond rond 05.30 uur plaats.



Op straat zijn een tientallen hulzen aangetroffen. ,,Hoeveel precies, is nog niet duidelijk”, zegt een politiewoordvoerder. Op foto’s is te zien dat er behoorlijk wat sporen zijn gevonden. Of dit allemaal kogelhulzen zijn, is onbekend.



Een omwonende die de schoten hoorde vanochtend, geloofde eerst zijn oren niet. ,,Maar dan is het toch onmiskenbaar het geluid van schoten. Je denkt even: dat kan toch niet? Zou het geen vuurwerk zijn? Maar het is anders: de klank, de inslag. En het ritme ook, heel snel achter elkaar.’’



Het is een naar idee dat dit kan gebeuren, vindt hij. ,,Zeker zo aan het begin van de dag, ik wandel wel eens met mijn hondje op dat tijdstip. Het is overduidelijk een gerichte aanslag en wie zegt dat het niet nog eens gebeurt?”