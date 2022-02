Tientallen meldingen over gynaecoloog die zelf kinderen verwekte

De Leidse gynaecoloog heeft tussen 1973 en 1986 tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen ten minste 21 kinderen verwekt met zijn eigen sperma. De arts werkte in het Elisabethziekenhuis, dat is opgegaan in Alrijne. Hoeveel patiënten de gynaecoloog in Leiderdorp heeft behandeld is niet bekend. “Alle dossiers zijn vernietigd”, zegt het ziekenhuis.