Tientallen mensen zien ‘ketting’ voortbewegende lichtjes aan de hemel

PEILING | Welke maatregel moet wat jou betreft het eerst worden opgeheven?

15:30 Gaan de scholen weer (deels) open? Mogen we met wat grotere groepen bij elkaar komen? Of wordt een biertje in de kroeg toch weer mogelijk? Morgenavond weten we wat er de komende tijd met de coronamaatregelen in Nederland gaat gebeuren.