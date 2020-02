Tientallen tips over bombrieven na tv-uitzending

Het aantal tips over de recent verstuurde bombrieven is woensdag opgelopen naar 56, meldt de politie. Dinsdagavond werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Tijdens en kort na de uitzending waren er al enkele tientallen tips binnengekomen.

De politie maakte gisteravond in het televisieprogramma bekend dat de afperser die sinds begin dit jaar bij tien bedrijven bombrieven liet bezorgen, de brieven ondertekende met een rij kleine streepjes. Ook gebruikte de afzender 9 Volt-batterijen van het merk Industrial by Duracell. ,,We zijn blij dat er zoveel tips zijn binnengekomen, het is een mooi aantal", aldus een woordvoerder van de politie. Er wordt nog bekeken hoe bruikbaar ze zijn.

Lees ook Afperser ondertekende bombrieven met streepjes Lees meer

De bombrieven zijn bezorgd in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Kerkrade. Het gaat onder meer om banken, luxe hotels, autobedrijven en een makelaar. Zeven brieven werden in de eerste dagen van dit jaar bezorgd uit naam van het het Rotterdamse incassobureau CIB. Die gingen allemaal niet af. Vorige week kwamen er bij drie bedrijven opnieuw bombrieven die allemaal ontbrandden nadat de ontvangers ze hadden geopend. De dader had een andere envelop gebruikt zonder afzender.

Postkamers op scherp

De bombrieven hebben nog niemand verwond, maar volgens de politie had de ontvlambare inhoud zeker tot brandwonden kunnen leiden. En dus staan postkamers bij veel bedrijven weer op scherp. Dinsdagmiddag moest de politie nog uitrukken bij een kantoor van de Rabobank in de Utrechtse wijk Kanaleneiland omdat er een verdachte brief binnen was gekomen. Deze keer was het echter loos alarm.

De afperser eist een onbekend bedrag aan bitcoins, zo maakte de politie afgelopen week al bekend. Bij elk bedrijf wordt een ander bedrag geëist. Ook stopte de afzender van de bombrieven het explosieve materiaal steeds in een papieren souvenirzakje met daarop met aanzicht van Delft. De politie liet weten dat ze goed in kaart hadden waar de zakjes werden verkocht en hoopte dat er iemand was die iets opvallends had gezien.