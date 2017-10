Tientallen varkens verstikt door 'heel veel pech'

De dieren zijn vermoedelijk gestikt. Door de stroomuitval werkte de ventilatie in de vleesvarkensstal niet meer. De boer plaatste nog losse ventilatoren en liet een dierenarts komen, maar voor circa zeventig dieren kwam de hulp te laat.



De varkens lagen in één afdeling van de stal. In drie andere vertrekken waren geen dieren dood. De NVWA bekijkt de zaak niet, omdat het om een technisch mankement gaat, aldus woordvoerder Lex Benden. ,,Het is natuurlijk bijzonder naar wanneer er dieren omkomen. Maar dat is in dit geval veroorzaakt door kortsluiting. Daarom heeft de NVWA hier geen taak."



De betrokken ondernemer is niet bereikbaar voor commentaar. Volgens collega Herman Krol, voormalig ZLTO-voorzitter in Bernheze, hebben de varkens en de betrokken boer 'heel veel pech' gehad.



Door een klein gaatje in een waterslang zou een straal water een hoog hangende kabelgoot en vervolgens een meterkast hebben bereikt. Zo ontstond een kortsluiting: ,,Het is zo verschrikkelijk ongelukkig uitgevallen. Dit is gewoon een ramp voor die ondernemer, niemand wil zijn varkens zo zien.''