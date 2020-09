Tijd dat iemand van de gevestigde orde uitlegt dat er voor pedopartij geen plek is

video Op Schiphol heeft (bijna) niemand een vrolijke boodschap voor de koning

20:29 Of het nou de schoonmaker, taxichauffeur, cateraar of beveiligingsmedewerker is, ze hebben allemaal dezelfde boodschap voor koning Willem-Alexander: ze missen de reizigers op Schiphol. Reizigers die tot half maart voor veel werk zorgden, maar in deze coronatijd is niets meer zeker.