Tijd tikt voor baby om ooit te kunnen zien: 'Operatie moet binnen half jaar'

Rollercoaster

Vader Michael, metaalarbeider van beroep, vult Lieveke aan. ,,Daarna kwamen we terecht in een rollercoaster en de term Sclero cornea viel. Iets wat maar bij twee kindjes per jaar voorkomt. We consulteerden diverse artsen, zowel oog- als kinderartsen en zowel in Nederland als in België. Aanvankelijk hadden we de hoop dat een kleine ingreep iets op kon lossen, maar na nader onderzoek kwam er slechts één uitweg in beeld. In de Verenigde Staten heeft professor James Aquavella succesvolle ervaringen om kunststof hoornvlies te gebruiken (de Boston Kro methode). Hier hebben we nu onze hoop op gericht, maar we moeten dat wel kunnen betalen.”