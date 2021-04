TikTok-ruzie in Helmond: meisje (12) mishandeld, vijf minderjarige meisjes aangehouden

Haataccount

Uit het politieonderzoek bleek dat het ‘haataccount’ is aangemaakt om slachtoffers te kunnen mishandelen en daar filmpjes van te maken. ,,We zien vaker dat onder andere pesten op social media het startpunt is voor dit soort ruzies en mishandelingen‘’, stelt de politie. ,,Deze worden dan gefilmd en de beelden hiervan worden op social media gedeeld. Wat als het jezelf of je broer, zus of vriendin overkomt? Doe hier niet aan mee en deel de beelden niet op sociale media of in appgroepen. Dit heeft enorm veel impact op slachtoffers.‘’