Tilburg naar genderneutraal: niet langer geachte heer/mevrouw

Geachte heer/mevrouw? Het wordt de komende maanden taboe als de gemeente Tilburg zijn burgers aanschrijft of spreekt. ,,Als het even kan gebruiken we de voorletter en de achternaam", zegt een woordvoerster.

Tilburg sluit zich daarmee aan bij de maatschappelijke roep om geslacht niet langer te registreren en burgers sekseneutraal aan te spreken. ,,We zijn er voor alle burgers: ook voor mensen die zich man noch vrouw voelen of in een overgangsproces zitten." De NS zetten al de toon door voortaan te spreken van 'beste reizigers' in plaats van 'dames en heren'. Almelo was al eerder de eerste gemeente die haar bewoners alleen nog genderneutraal aanspreekt.

Die genderneutrale benadering wordt nog een klus. Tilburg heeft 150 webformulieren in omloop: die maken alle gebruik van eenzelfde sjabloon en zijn nog vrij eenvoudig aan te passen. Lastiger is dat voor 66 papieren en pdf-formulieren die ook een sekse-aanduiding bevatten: 45 informeren of de Tilburger in kwestie man is of vrouw, in 21 andere staan ook andere sekse-aanduidingen als vader-moeder, echtgenoot-echtgenote en dergelijke.

Vervangen

Tilburg gaat de formulieren stap voor stap vervangen. Wat al gedrukt is wordt eerst opgemaakt. De brondocumenten worden in de eerste helft van dit jaar zoveel mogelijk aangepast. Voor zover mogelijk, want in sommige gevallen is sekseregistratie nog wettelijk verplicht.

Bij de laatste Tilburgse Kermis liet de gemeente al genderneutrale toiletten plaatsten. Die waren ook aanwezig op Festival Mundial. In de gemeente loopt momenteel ook een proef met anoniem solliciteren met de bedoeling discriminatie op geslacht, leeftijd of afkomst te voorkomen.

Andere gemeenten