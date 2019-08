Tilburgers schrikken van zes branden in twee uur tijd: ‘Vlammen zo hoog als de carport’

Video'sEen twee uur durende reeks van zes branden legde in de nacht van woensdag op donderdag scooters, een caravan en een auto in de as in de Tilburgse wijk Goirke Hasselt. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt, maar de slachtoffers blijven met de schade zitten.

Mark Wouters is de eigenaar van de auto die woensdagnacht in vlammen op ging aan de Lambert de Wijsstraat. Het was de eerste in de reeks branden in de wijk. ,,We lagen al te slapen maar werden gewaarschuwd door ons buurmeisje. Toen we gingen kijken sloegen de vlammen al uit de auto. Zo hoog als de carport.”

Volledig scherm De auto van Mark Wouters ging verloren door de brand. © Jack Brekelmans

Een buurtbewoner probeerde nog te blussen met brandblussers en de brandweer was binnen vijf minuten ter plaatse, maar dat mocht niet baten. De auto ging in vlammen op. Wel kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Het schuurtje achter het huis raakte wel flink beschadigd.

Wouters: ,,Omdat de auto achter een gesloten hek stond, dacht de brandweer eerst niet aan brandstichting. Maar toen we stonden te kijken hoe onze auto werd geblust, hoorden we verderop de sirenes bij de andere branden in de wijk. Vanochtend vonden we een briefje in de brievenbus van de politie met het verzoek toch aangifte te doen.”

Caravan

Jurgen Janssens zou zondag met zijn gezin op vakantie gaan naar Zeeland, maar vannacht ging de caravan in vlammen op. ,,Het lijkt maar een oude caravan, maar voor ons is het heel wat”, aldus Janssens.

Volledig scherm De caravan van de familie Janssens was niet meer te redden © Jack Brekelmans

Zijn gezin werd woensdagnacht wakker van het tumult op straat en gebons op zijn raam. ,,Het enige wat ik nog kon proberen was mijn auto verplaatsen. De brandweer was vanwege die andere brandjes dichtbij, maar de caravan was niet meer te redden.”

De brand heeft flink wat impact gehad op het gezin. ,,Het was echt schrikken. Onze oudste zoon van 7 was behoorlijk aangedaan. Die heeft de rest van de nacht niet meer kunnen slapen.” Janssens is niet van plan zijn vakantie te laten verpesten. ,,Vakantie is vakantie, we gaan dus toch naar de camping maar nu waarschijnlijk met een tent.”