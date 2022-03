Timmermans: ‘Minder Russisch gas en meer doen voor mensen met hoge energierekening’

Ontvoerde Dordtenaar vreesde dat zijn laatste uur had geslagen: 'Doodsbe­nauwd’

Acht uur lag hij zwaar toegetakeld en vastgebonden in de kofferbak van zijn eigen auto. Met ducttape over zijn mond en constant een vuurwapen op zich gericht. Terwijl drie ontvoerders hem rondreden door Rotterdam-Zuid om met zijn pinpas meermaals zijn bankrekening te plunderen, vreesde een Dordtenaar trillend dat ‘zijn laatste uur had geslagen’. ,,De rest van mijn leven zal ik de vraag houden: waarom doe je iemand dit aan?’’

1 maart