Tindermatch liep fataal af voor Mieke, vader waarschuwt: ‘Let op elkaar’

boek ‘Rabobank was troef in mondkapjes­deal Van Lienden met overheid, Barbara Baarsma tekende’

De Rabobank was een belangrijke steun voor Sywert van Lienden tijdens de onderhandelingen over zijn veelbesproken mondkapjesdeal met de overheid. De bank had 115 miljoen euro klaarstaan om de transactie te financieren, dankzij bemiddeling van Barbara Baarsma.

6:58