Tip over vermiste Arjen Kamphuis (47)

UpdateEr is een tip binnengekomen over de vermiste Arjen Kamphuis (47) uit Amsterdam. Hij verdween anderhalve week geleden in Noorwegen maar zou de afgelopen dagen gezien zijn in Denemarken, meldt een vriendin.

De tip is afkomstig uit Ribe in het zuidwesten van Denemarken. Daar werd dinsdag en woensdag een man gesignaleerd die leek op Arjen Kamphuis. 'Kan iets of niets zijn. Denen hou jullie ogen open alsjeblieft', schrijft vriendin Ancilla van de Leest op Twitter.

Kamphuis, die bekend is vanwege zijn inzet voor privacy en internetveiligheid, werd voor het laatst gezien in de plaats Bodø in het noorden van het land. Volgens Van de Leest was hij twee weken op vakantie in Noorwegen: ,,Arjen zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland, had een ticket voor die dag, maar zat niet op die vlucht. Inmiddels heeft hij ook afspraken gemist en dat is voor hem zeer ongebruikelijk."

Quote Wij gaan uit van een misdrijf of een ongeluk Vriendin Ancilla van de Leest

Dat Arjen Kamphuis ergens niet op komt dagen, kunnen vrienden en bekenden van hem totaal niet plaatsen. ,,Zijn vrienden zijn niet de meest overbezorgde personen'', verklaart Van de Leest, die bekend is als lijsttrekker van de Piratenpartij. ,,Woensdag zijn we met vrienden en collega's bijeen gekomen om hotels na te bellen en zijn we naar de politie gestapt. Wij gaan uit van een misdrijf of een ongeluk.''



Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de vermissing, meldt een woordvoerder. Het ministerie staat hierover ook in contact met lokale autoriteiten. Tweets over zijn vermissing zijn inmiddels meer dan duizend keer gedeeld. Op 22 augustus zou hij vanuit Trondheim, de derde stad van Noorwegen, naar Nederland vliegen. Zijn vrienden zoeken nu uit of hij de trein die kant op heeft genomen.

Bekend en gerespecteerd

Arjen Kamphuis is specialist in cybersecurity. Van de Leest omschrijft Kamphuis als 'een heel bekend en gerespecteerd persoon op het gebied van privacy, computerbeveiliging en digitale rechten'. Zo is hij betrokken bij de open source community. Kamphuis geeft ook regelmatig les aan journalisten in computerbeveiliging en reisde daarvoor bijvoorbeeld rond met het internationale persbureau Reuters. Hij is onder meer auteur van het boek 'Information Security for Journalists'.

Volgens de vriendin is bekend dat Kamphuis op de dag van zijn vermissing heeft uitgecheckt uit zijn hotel in Bodø, een plaatsje in het noorden van Noorwegen. ,,Verder zijn er alleen vermoedens over wat er gebeurd is'', zegt de vriendin. ,,We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld."

Volgens Van de Leest is Kamphuis 'een zeer ervaren hiker en ging hij wel vaker alleen op vakantie'. Dat hij van plan zou zijn geweest om uit het leven te stappen lijkt de vriendenkring uitgesloten. ,,Hij had bijvoorbeeld pas nog een beeld en een kast gekocht voor in zijn huis. En hij heeft het met meerdere van ons gehad over dingen die hij na zijn vakantie van plan was.''

Van de Leest sprak hem de dag voor zijn vertrek nog. ,,Hij was enthousiast en had gewoon veel zin in zijn vakantie.'' Dat de Nederlander nu al tien dagen van de radar is verdwenen is voor Van de Leest naar eigen zeggen 'nog erg surrealistisch'. ,,Ik ga niet zitten fantaseren over wat er allemaal gebeurd kan zijn.''