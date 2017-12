Tip voor de kerst: maak een kerstboom van chocoladepasta

Blogger Linda van Aken heeft een leuk recept voor wie gek is op croissantjes en chocoladepasta: De Nutella-kerstboom. ,,Hij is zó ontzettend makkelijk", reageert ze. ,,Het kost misschien tien minuten voorbereidingstijd en even wachten tot die in de oven zit.''