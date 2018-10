Tips over illegale dierenhandel voortaan ook anoniem door te geven

Nederlandse opsporingsautoriteiten beginnen vandaag samen met M. (Meld Misdaad Anoniem) een campagne tegen de illegale internationale dierenhandel. Doel is om mensen die binnen de dierenhandel werken hun kennis of vermoedens van illegale praktijken anoniem te laten melden.

Medewerkers horen of zien volgens de politie, NVWA en het Openbaar Ministerie vaak waar en wanneer illegale dieren worden aangeboden of onder welke naam. Die wetenschap kunnen ze voortaan anoniem kwijt bij M. via het nummer 0800-7000 of via de website.

Veel geld verdiend

Volgens de opsporingsinstanties wordt ook in Nederland illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten. Daarmee wordt veel geld verdiend. Zo komen reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via verborgen kanalen terecht bij liefhebbers in de huiskamer.



Ze lijken op papier legaal gevangen genomen, gefokt of anderszins meegenomen, maar in de praktijk zijn de papieren vaak vervalst. Dieren worden veelal onder slechte omstandigheden vervoerd en overleven lang niet altijd het transport.

Veilig vangnet