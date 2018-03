Astrid Holleeder over het verraden van broer Willem: 'Hij is ziek, enige medicijn is de cel'

Proces HolleederZij noemt hem een bloeddorstige tiran, hij haar een gluiperd. Vandaag staan de rivalen Astrid en Willem Holleeder tegenover elkaar in de rechtbank Amsterdam. Astrid Holleerder is hoorbaar emotioneel over het 'verraad' dat ze haar broer móet aandoen: ,,Verraden worden door je familie is niet niks. Maar als je een lieve hond hebt die kinderen bijt, dan zul je die hond moeten laten inslapen.''

Willem Holleeder heeft geen goed woord meer over voor zijn jongste zus Astrid sinds ze in 2013 naar justitie stapte om hem ten val te brengen. Astrid maakte zelfs geluidsopnames van gesprekken met Willem, die een onthutsend beeld geven van de keiharde crimineel. In haar bestsellerboek Judas beschreef ze hoe haar zus Sonja en zij jaren in de tang zaten bij Willem.

Maar volgens Willem Holleeder liegt Astrid. De van zes liquidaties beschuldigde topcrimineel en zijn advocaten zullen vandaag alles uit de kast trekken om haar in diskrediet te brengen.

Juriste Astrid Holleeder leeft al jarenlang op een geheim adres, bang om geliquideerd te worden. Ze zit vandaag ook afgeschermd, niet zichtbaar voor Willem, in de rechtbank.

Ontsteking

Astrid zei vanmorgen blij te zijn dat ze aan de beurt is. ,,Ik ben er klaar voor. Ik heb een ontsteking in mijn arm, de medicijnen brengen me wat tot rust. Dat is wel prettig.''

Ze werd emotioneel toen ze vertelde hoe Willem (die ze vaak Wim noemt) 'zat te gieren van de pret' als hij sprak over de moord op Cor van Hout (zie kader onderaan voor uitleg) en de dood van Robert ter Haak. Ook daar heeft ze opnames van. ,,Wat mij steekt is hoe Willem praat over Cor van Hout, alsof hij nog een goede band met hem had.''

Ook spreekt ze over de moord op Thomas van der Bijl: ,,Thomas was gewoon niet nodig. Het was een gewone jongen. Hij liep achter Wim aan. Hij was wel een boeffie, maar een gewone jongen.''

Het feit dat Willem steeds verder ging, steeds genadelozer werd, zelfs een raket bij Kees Houtman naar binnen wilde schieten, zijn zussen en hun kinderen bedreigde ('Sonja mocht tossen om haar kinderen'), maakte dat Astrid besloot naar justitie te stappen.

Uitvreten

Ze is fel en vastberaden haar broer ten val te brengen: ,,In 2012 ben ik al in gesprek gegaan met de politie. Ik wil dat hij nooit meer vrij zou komen. Dit beheerst je leven. Om te voorkomen dat hij mijn kantoor binnenkomt (Astrid is advocaat, red.) en mijn werk verziekt, ging ik vaak maar weer naar hem toe. Het was altijd pappen en nathouden. Al zou Wim van alles en nog wat uitvreten, is hij nog welkom. Maar het moet niet gaan om dit soort levensdelicten. Dat was voor mij gewoon de grens.''

Toch gaat het wel om haar broer. Astrid is niet te zien maar af en toe is te horen dat ze huilt: ,,Ik vind het vreselijk, het vooruitzicht dat hij vast gaat zitten. Ik vind het heel erg voor hem wat er nu gebeurt. Verraden worden door je eigen familie is niet niks. Dan ben je opgenomen door je eigen zusje. Dat is het ultieme verraad. Ik had liever gehad dat een ander het had gedaan. Ik kan er niet mee leven. Het is heel moeilijk. Ik heb mijn hele leven gehouden van mensen die ik niet leuk vond. Mijn vader, mijn broer. Ik vind Willem toch ook zielig. Als ik een gebakje eet, denk ik: dat kan hij niet meer. Als ik zou weten dat hij niets meer zou doen, dan zou ik hem nu meenemen. Hij is ziek. Het enige medicijn, zijn die vier muren. Maar als je een hele lieve hond hebt die kinderen bijt, dan zul je die hond moeten laten inslapen.''

'Heineken kwam over de vloer'

Inmiddels gaat het over de Heinekenontvoering, het grote criminele huzarenstuk uit 1983 waar Holleeder (en anderen) even beroemd als berucht mee werden. Astrid was toen 17. ,,Het was een enorme schok, omdat wij totaal niets in de gaten hadden. Het was apart omdat meneer Heineken weleens bij ons op bezoek kwam,'' vertelt Astrid. ,,Mijn vader was idolaat van hem. Het was een schok, omdat je het gevoel had dat je iemand kende die het overkwam. Wij zijn niet opgegroeid voor galg en rad. Als wij een tientje vonden op straat, moesten we het naar de politie brengen. We waren brave kinderen. Maar Wim had in de gaten dat er een andere manier was om zijn geld te verdienen.''