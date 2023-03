Tjarda kreeg door werk in zorg long covid en wil compensatie: ‘Ik ben mijn leven kwijt’

met video Koen heeft dwarslae­sie, maar kan weer lopen: ‘Alsof er een wereld voor me opengaat’

Koen van Zeeland belandde negen jaar geleden na een ongeluk met een dwarslaesie in een rolstoel. Lopen zonder krukken is iets waar hij nu alleen nog maar van kan dromen. Als het aan de onderzoekers van het project March van de TU Delft ligt, komt daar snel verandering in. Zij werken aan een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie. ,,Het geeft mensen hun lichamelijke vrijheid terug.”