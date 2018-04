Toch exit voor Transavia-piloot die betrokken was bij dodelijke straatrace

Casper van W., de piloot die vorig jaar veroordeeld is voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace in Loosdrecht, vertrekt nu toch bij Transavia. Dat zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. ,,Hij vertrekt op korte termijn en zal niet meer voor ons vliegen.'' Van W. had kort geleden met succes zijn ontslag aangevochten.

Casper van W. en zijn vader Walter reden in maart 2016 met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Vader Walter had te veel gedronken, reed meer dan 150 kilometer per uur en ramde met zijn Porsche de auto van de jonge Fleur. Zij raakte bij het ongeluk zwaargewond en overleed twee weken later.

De vader van Van W. kreeg vier jaar cel voor het doodrijden 19-jarige Fleur in Loosdrecht, Casper kreeg een werkstraf van honderd uur. Casper van W. racete vlak achter zijn vader aan. Hij had in tegenstelling tot zijn vader niet te veel gedronken, maar zou zijn vader hebben opgejut waardoor beiden veel te hard over de straten raceten.

Gelogen

Na de veroordeling wilde Transavia van Casper van W. af. De rechter oordeelde echter dat Transavia Van W. niet mocht ontslaan op basis van een auto-ongeluk. Op het moment van het ongeluk werkte Van W. nog bij Ryanair. Dus Transavia had kunnen weten dat hij bij een dodelijk ongeluk betrokken was geweest. Maar volgens Transavia had hij gelogen over zijn rol bij het ongeluk, toen hij naar Transavia overstapte.

Van W. vocht zijn ontslag aan en won. Transavia zei meteen in hoger beroep te gaan. ,,Maar we zijn er voor een nieuwe rechtszaak uitgekomen,'' zegt woordvoerster Anita Sunter. Het is onbekend wat hij gaat doen. Van W. zei tijdens de rechtszaak dat hij vreest niet meer als piloot verder te kunnen, vanwege alle publiciteit rond het dodelijke ongeluk. Van W. beschuldigde Transavia ervan 'bewust de boel op te hitsen' om van hem af te komen.

Weigeren