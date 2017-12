Toch nog een beetje (natte) sneeuw op komst

Vandaag was misschien wel de mooiste dag. ,,Het zonnetje liet zich zien. Daar snakken mensen toch naar, het is behoorlijk somber geweest'', stelt Lankamp.



Morgen wordt het bewolkt, met periodes van regen. Met name in de ochtend en avond trekken buien over het land. Lankamp: ,,In de middag wordt het eventjes beter. ’s Avonds is het vooral aan de kust onstuimig.''



Daarna doet de kou zijn intrede met een combinatie van regen en natte sneeuw. Donderdag wordt het 4 tot 5 graden. Vrijdag gaat het licht vriezen. ,,Maar dat duurt niet lang. Na vrijdag komt zachtere lucht ons land binnen. Tijdens de kerst hebben we nergens sneeuw gezien, dat is dan wel weer jammer. Het wordt wel even wat frisser, maar niet echt winter. Dan denk ik aan sneeuw, ijs en vrieskou.''