Toch nog een beetje winter: vandaag opnieuw lokaal sneeuw

Eerste klasse in treinen nog lang geen verleden tijd

8:00 In Groningen en Friesland neemt vervoerder Arriva afscheid van de eerste klasse in treinen. De tweede klasse wordt wel ruimer en iets comfortabeler. Op dit moment rijdt Qbuzz tussen Dordrecht en Geldermalsen ook al met treinen zonder eerste klasse. Reizigers die iets meer luxe wensen hoeven in het algemeen echter niet te vrezen. De eerste klasse is in Nederland nog lang geen verleden tijd.