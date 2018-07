Toen werd het al met al toch nog een heerlijk WK

Rechter doet uitspraak in moordzaak Savannah Dekker

7:32 De rechtbank in Utrecht velt vanmorgen een vonnis over de 17-jarige Bosschenaar Angelo S. Tegen verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten in juni 2017 eiste het Openbaar Ministerie vorige maand de maximale straf van twee jaar jeugdgevangenis en maximaal zeven jaar jeugd-tbs.