'Toename van cocaïnegebruik in Europese Unie’

De hoeveelheden cocaïne die vorig jaar binnen de Europese Unie in beslag zijn genomen, hebben een recordhoogte bereikt. Dat staat in het jaarlijkse Europese Drugsrapport, dat vandaag is gepubliceerd.

EU-agentschap EMCDD signaleert in het rapport een toename van drugssmokkel in containers via de grote havens in Europa. De zuiverheid van cocaïne heeft de hoogste waarde in tien jaar, wat volgens de EMCDDA wijst op een toegenomen beschikbaarheid.

Cocaïnehandel is ook onderhevig aan innovatie. Door nieuwe informatietechnologie konden kleinere groepen in de handel actief worden, bijvoorbeeld via het darkweb, versleutelde berichten en social media. Het agentschap spreekt van de ‘Uberisatie’ van de cocaïnehandel door het gebruik van gezamenlijke platforms op smartphones.

Vorig jaar werden vijftig nieuwe synthetische drugs ontdekt. Sommige daarvan zijn zo krachtig dat ze in kleine hoeveelheden kunnen worden gesmokkeld maar wel goed zijn voor duizenden doses.

Binnen de EU wordt heel verschillend beleid gevoerd op het gebied van drugs. Zo is medicinaal gebruik van cannabisproducten met een lage waarde van de werkzame stof THC in sommige landen strafbaar en in andere landen niet. Daar is soms wel een vergunning voor de verkoop nodig.