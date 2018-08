Toerisme in eigen land groeit als nooit tevoren

Live Twitter Rechtszaak Nicole van den Hurk gaat verder, advocaat stiefmoe­der aan het woord

9:23 Het Openbaar Ministerie moet het gerechtshof in Den Bosch de komende dagen zien te overtuigen dat tbs'er Jos de G. (51) in 1995 de 15-jarige Nicole van den Hurk niet alleen heeft verkracht, maar haar ook om het leven heeft gebracht. Onze verslaggever is aanwezig bij de zaak tegen de man die in Valkenswaard opgroeide en twittert live mee over de zitting.