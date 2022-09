Toestroom internationale studenten piekt, maar waar gaan ze slapen?

Voor het eerst in jaren heeft het aantal internationale studenten dat naar Nederland wil een piek bereikt. Ruim 16.000 mensen vroegen een verblijfsvergunning aan, 10 procent meer dan vorig jaar. Vandaag kregen ze die uitgereikt in Den Haag, maar nu komt voor sommigen de volgende hobbel: woonruimte.

In twee lange rijen staan 75 tafels. Meer dan honderd medewerkers van de IND offeren hun vrije weekend op om hier studenten op te vangen die met smart wachten op hun verblijfsvergunning. ,,Eindelijk kan ik mijzelf inschrijven bij de sportschool”, zegt de 17-jarige Arihant Deka uit Mumbai als hij het felbegeerde pasje krijgt uitgereikt.

Volledig scherm De nieuwe aanwas van internationale studenten is zo groot dat de IND voor het eerst de hal van Haagse Hogeschool omtoverde tot een afhaalloket van verblijfsvergunningen. © Frank Jansen

Deka is naar Nederland gekomen om een studie Finance and Control (voorheen bedrijfseconomie) te volgen. Hij had de Verenigde Staten, Engeland, Finland, Duitsland en Nederland op zijn voorkeurslijstje staan, en koos uiteindelijk voor ons land. ,,Dat is minder duur en er zijn hier veel meer internationale studenten dan elders”, zegt Deka.

Precies 16.630 leeftijdsgenoten dienden dit jaar bij de IND een aanvraag in om in Nederland te mogen studeren. Dat is een stijging van ruim 10 procent vergeleken met vorig studiejaar, en het hoogste aantal in jaren. Voorheen konden studenten hun verblijfsvergunning ophalen op de school van hun keuze, maar omdat er steeds meer studenten bijkomen en de IND het al razend druk heeft, openden ze voor het eerst een groots loket in de Haagse Hogeschool. ,,Dit scheelt voor ons heel veel uren werk”, zegt Merel Hekker, manager dienstverlening bij de IND.

Quote Dit scheelt voor ons heel veel uren werk Merel Hekker, manager dienstverlening bij IND

Nederland is al jaren razend populair onder buitenlandse studenten. In 2015 studeerden hier nog maar 6500 mensen uit andere landen, vorig jaar was dat al 115.000. Precieze cijfers over hoeveel internationale studenten dit jaar aan universiteiten en hogescholen studeren, komen pas later dit jaar, maar een groot aantal onderwijsinstellingen ziet die aantallen liefst flink naar beneden gaan.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) maakte begin dit jaar bekend dat ze zelfs een quotum wilde instellen om de toestroom van buitenlandse studenten te beperken. Ze verdringen Nederlandse studenten. De studie psychologie aan de UvA bestaat nu bijvoorbeeld al voor twee derde uit buitenlandse studenten.

Volledig scherm Maisie Fairwether Prescott vond zelf snel een kamer, maar kent genoeg studiegenoten die tijdelijk wonen in een Airbnb. © Frank Jansen

En er is nog een probleem: het toch al grote tekort aan studentenwoningen wordt zo alleen nog maar groter. Dat raakt ook de internationale studenten zelf. In Den Haag blijken veel studenten wel al huisvesting gevonden te hebben, maar Medha Gang (26) uit Delhi moest wel twee maanden intensief speuren. ,,Vier dagen voor mijn vertrek naar Nederland had ik gelukkig toch nog iets gevonden.” Ook Maisie Fairwether Prescott (20) uit Norwich slaagde erin om een kamer in Amsterdam te vinden. Een geluk. ,,Ik ken veel studiegenoten die nu verblijven in een Airbnb.”

Er zijn zelfs internationale studenten die nu tijdelijk slapen in een tent, bleek eerder deze week in in Eindhoven. Adèle Visser en de Amerikaanse Noam Hasak-Lowy zijn tweedejaarsstudenten aan de Design Academy en bivakkeren sinds ruim twee weken in een tentje in een achtertuin, ergens in stad. Ze raakten na het eerste studiejaar allebei hun woonruimte in de stad kwijt. Die bleek voor de een te duur en de ander te vol. ,,Zoveel mensen komen naar Nederland, dat zegt: ‘Kom maar, we spreken Engels!’” aldus Visser. ,,Maar onze huisvesting blijkt niet goed geregeld.” Tijdens de Dutch Design Week zijn ze samen met anderen van plan actie te voeren.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: