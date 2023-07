Tom bedacht zich geen moment toen hij schrikbarende sterftecijfers hoorde: ‘Zwem soms tussen de koeien’

Ervaren kunstdie­ven slaan toe in kleinere musea: ‘Er werd voor miljoenen buitge­maakt’

Met een nieuw pakket vol beveiligingsmaatregelen voor musea moet het dieven moeilijker worden gemaakt kunst te stelen. Vooral bij de middelgrote en kleine musea is het belangrijk dat beveiliging wordt aangescherpt. Juist daar is beveiliging vaak iets wat ‘erbij wordt gedaan’. Voor de Frans Hals die al maar liefst drie keer werd gejat uit Leerdam komen die te laat: ,,Dat we wéér op zoek moeten naar dat schilderij, is super frustrerend.‘’