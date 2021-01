Top Belastingdienst erkent fouten en grijpt in: Mahmoud (42) met ‘illegale’ baby krijgt alsnog snel zijn geld

Coronablog LIVE | Bondskanse­lier Merkel zint op Duitse ‘megalock­down’, België scherpt reisregels aan

13:30 Het aantal mensen in Duitsland dat sinds de uitbraak van het coronavirus besmet raakte, is vandaag de twee miljoen gepasseerd. Onze oosterburen melden 22.300 nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur. Reden voor bondskanselier Merkel het corona-overleg met de deelstaatministers te vervroegen. Merkel zou een ‘megalockdown’ voor ogen hebben, aldus Duitse media. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.