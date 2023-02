Topadvocaat Knoops na snoeihard rapport: Familie Peter R. de Vries kan de staat aanklagen

Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn over een langere periode herhaaldelijk gewaarschuwd voor wraakacties door de bende rond Ridouan Taghi, maar door ‘systeemfouten’ leidde dat niet tot een betere beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B.

Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). ‘Relevante signalen hebben niet altijd hun weg gevonden’, citeert de zender uit het voorlopige onderzoeksrapport. Daarin beschrijft de OVV gedetailleerd welke contacten er waren tussen veiligheidsbeambten van verschillende overheidsdiensten en de drie doelwitten in aanloop naar hun dood: ‘Dit laat verschillende systeemfouten zien.’

‘Extreem pijnlijk’

Topadvocaat Geert-Jan Knoops schrikt van de voorlopige bevindingen en sluit niet uit dat deze zaak nog een juridisch staartje krijgt. ,,Dat hangt natuurlijk af van wat de nabestaanden willen, maar van wat ik nu lees ligt er een sterke, juridische basis om de staat aansprakelijk te stellen voor nalatigheid”, zo zegt Knoops. De raadsman baseert zich hierbij op Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Met andere woorden: door de staat.

,,En hierin lijkt de staat volgens het rapport te hebben gefaald’’, zegt Knoops. Hij verwijst naar recente uitspraken van justitieminister Dilan Yesilgoz. ,,Zij geeft aan dat de autoriteiten al jaren worstelen met structurele uitdagingen en allerlei knelpunten op het gebied van bewaken en beveiligen. Dat is natuurlijk extreem pijnlijk, dat er na al die tijd niets is gedaan om die systeemfouten weg te werken.”

Beveiliger parkeergarage

Die afwachtende houding is ‘tekenend voor politiek Den Haag’, zegt Knoops. ,,Het gaat natuurlijk te ver om te stellen dat deze verschrikkelijke moorden voorkomen hadden kunnen worden, maar feit blijft dat er niet tijdig is ingegrepen.” Zo werden cruciale aanwijzingen van afdelingen binnen de politie niet op tijd gezien door de beambten die verantwoordelijk zijn voor het stelsel Bewaken & Beveiligen.

Knoops vindt in het bijzonder de casus van de beveiliger alarmerend. Die waarschuwde voor een man met ‘opvallende tatoeages’ die De Vries volgde vanaf de parkeergarage in de Amsterdamse binnenstad vlak bij de plek waar hij werd neergeschoten. De politie bekeek de beelden, maar zag de man niet. Na de dood van De Vries bleek dat deze verdachte man wél zichtbaar was op die beelden. ,,Voor de familie moet dit een extreem pijnlijk detail zijn”, zegt Knoops.

Ook de moeizame relatie tussen De Vries en het Openbaar Ministerie zorgt bij Knoops voor vraagtekens. ,,Als het klopt dat de vertroebelde relatie tussen De Vries en het OM een goede bescherming in de weg stond, dan is dat natuurlijk heel ernstig. Dat moet nooit een reden zijn om zoiets essentieels dan maar te laten varen. Ik vind het allemaal heel shockerend om te lezen.”

‘Ik schrik enorm’

De coalitiepartijen willen voorlopig niet reageren op het rapport, omdat het om een conceptversie gaat. De oppositie laat wel alvast van zich horen. ‘Schrik enorm van de bevindingen. Bescherming van hen die het durven op te nemen tegen en bedreigd worden door georganiseerde misdaad moet toch goed geregeld zijn?’, vraagt PvdA’er Songul Mutluer zich af. ,,Als er inderdaad systeemfouten zijn dan moeten die als de sodemieter worden opgepakt. Elke fout kan tot heftige consequenties leiden, zo blijkt maar weer.”

Ook bij de politie nemen ze de bevindingen serieus. ,,Het is niet goed hoe het is gelopen”, erkent Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV. ,,Dit had nooit zo mogen gaan. Door de versnippering op het vlak van bewaken en beveiligen zijn onschuldige mensen de dupe geworden. Het is te hopen dat dit soort zaken in de toekomst niet meer voor zal komen.”

Jan Struijs, voorzitter van De Nederlandse Politie Bond, is door de Onderzoeksraad verhoord, zo laat hij weten. ,,Onze politiemensen hebben meegewerkt aan dit zeer pijnlijke rapport. Voor de aanslagen kwamen er al veel meldingen binnen over structurele gebreken binnen de afdeling Bewaken & Beveiligen. Daar is te weinig mee gedaan. Laat dit rapport ons nu eindelijk eens een spiegel voorhouden. Het is belachelijk dat er eerst iets heel ergs moet gebeuren voor er verandering plaatsvindt. We moeten de boel echt op orde brengen. Daar is veel geld voor nodig!”

Advocaten kroongetuige

De advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, onthouden zich voorlopig van commentaar. Zij stelden eerder dat ‘mede door de totaal verziekte verhoudingen tussen het OM en Nabil B’ de moorden niet konden worden voorkomen’. Na het sluiten van een deal tussen justitie en B. is niet meer naar de kroongetuige geluisterd, zeiden zij vorige week in hun pleidooi. B. werd ‘genegeerd door het OM als het ging om de veiligheid van de mensen om hem heen’.

Schouten en De Jong betoogden uitvoerig hoezeer het OM is tekortgeschoten in het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn naasten. Zij werden doelwit van de organisatie rond Taghi, aldus de raadslieden, ‘om hem te kunnen treffen en als getuige de mond te snoeren’. ,,Omdat Nabil niet opgaf zijn vinger op de zere plek te leggen en te vechten voor veiligheid van zijn gezins- en familieleden, leidde dit tot pestgedrag van het OM naar hem en zijn advocaten”, betoogden B.’s advocaten in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

