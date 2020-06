Topcrimineel ‘Opa Jan’ opnieuw opgepakt voor wapenhandel, groot politieteam valt woning binnen

B. is ruim een jaar op vrije voeten na een veroordeling van vijf jaar en zeven maanden cel voor grootschalige wapenleveranties. Door die zaak raakte de autohandelaar uit Hulten, een dorpje bij Tilburg, bekend als ‘leverancier van de Amsterdamse onderwereld’.

In een droge sloot pal naast het terrein van Jan B. werd vorig jaar november een aantal wapens gevonden. Volgens welingelichte bronnen ging het toen om twaalf pistolen en een revolver. Of deze vondst iets met het nieuwe onderzoek te maken heeft, is niet duidelijk.

Prikkers en speurhonden

Jan B. werd dinsdagmorgen om 4.45 uur door een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie van bed gelicht. Sindsdien kammen speciale zoekteams van de recherche met prikkers en speurhonden het terrein uit aan de Hulteneindsestraat in Hulten. Volgens een bron rond het onderzoek is de politie ook op zoek naar xtc.

Politiewoordvoerster Lieke van Avendonk laat weinig los over verdenking en de uitgebreide speurtocht. ,,We houden het heel breed en zoeken van alles”, is wat ze erover vertelt. Over de directe aanleiding voor de nieuwe verdenking(en) houdt ze zich vooralsnog op de vlakte: ,,De verdachte is aangehouden op basis van meerdere aanwijzingen.”

Advocaat Brian de Pree kon dinsdagmorgen nog geen commentaar geven.

‘Opa Jan’

Dat de politie Jan B. ondanks diens gevorderde leeftijd opnieuw verdenkt van criminele activiteiten, lijkt opmerkelijk. Maar mensen die ‘Opa Jan’ kennen, staan er ook weer niet van te kijken. Ze omschrijven hem als een doorbijter die voor de duvel niet bang is, een onverschrokken beroepscrimineel die meermaals is veroordeeld in zware criminele zaken.

In 1989 haalde B. de krantenkoppen toen hij in Sint Willebrord betrokken was bij de gewapende ontvoering op straat van Maarten Geurts uit Breda. Het slachtoffer verdwenen een jaar later voorgoed van de aardbodem. In Hulten handelde B. in auto’s, motoren en onderdelen. Hij dreef meerdere cafés, waaronder een bikerscafé bij Turnhout. Hij werd er in België van verdacht dat hij zijn laatste café in brand had gestoken, maar werd daarvan vrijgesproken.

Liquidatie Staatsliedenbuurt

In 2013 kwam de politie Jan B. en een groep medeverdachten uit Amsterdam op het spoor na de geruchtmakende dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. De bende was volgens justitie de hofleverancier van de Amsterdamse penoze, waaronder groepen binnen de zogenoemde Mocromaffia. Ook kreeg ze tips uit het criminele milieu dat B. wapens leverde aan motorbendes.

In de schuur van B. in Hulten en een loods in Den Hout vond de Amsterdamse recherche een fors wapenarsenaal en enkele tientallen kilo’s speed. Ook in toenmalige Belgische woning van B. bij Baarle-Nassau werden vuurwapens aangetroffen, met name een kist vol oude revolvers.

Politie-infiltrant

In hetzelfde jaar spitte ook de regionale politie het terrein van B. in Hulten letterlijk om naar bewijs dat B. verantwoordelijk was voor de moord op Freddy Janssen. Delen van diens in stukken gezaagde lichaam werden gevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Het bewijs kwam er niet. Janssen zou in bijzijn van B. zelfmoord hebben gepleegd. Na een aanvankelijke veroordeling voor het wegmaken van het lijk, sprak het hof de Hultenaar vrij.

Deze zaak kan nog een staartje krijgen. Deze krant meldde eerder dat Janssen als politie-infiltrant heeft gewerkt, wat voeding geeft aan de mogelijkheid dat hij toch is vermoord omdat hij te loslippig is geweest over Brabantse criminelen. In deze zaak loopt een intern onderzoek van de politie.

De inwoner van Hulten noemde zich voor de rechtbank ooit een makkelijke man, maar wel eentje die je de kaas niet van het brood moet eten. ,,Een handgranaat is ook niet gevaarlijk, zolang je de pin er maar in laat zitten’’, trok hij de vergelijking.

Vete met burgemeester

Jan B. is ook in het nieuws om zijn vete met oud-burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen. B. werd veroordeeld voor bedreiging van de oud-bestuurder. Zelf is de Hultenaar een zogeheten artikel-12-procedure gestart om het Openbaar Ministerie te dwingen Boelhouwer te vervolgen voor smaad en laster.

Uitgerekend vandaag - dinsdag - zouden B. en zijn advocaat hun zaak tegen het OM bepleiten bij het hof in Den Bosch. Maandag nam B. hierover nog contact op met deze krant. De zaak zit hem nog bijzonder hoog, vertelde hij: ,,Als ik naast de pot pis, dan duwen ze me de bak in. En als de burgemeester zijn boekje te buiten gaat, dan doen ze niks.”

