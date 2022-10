Topman Belgisch leger wil militaire dienstplicht om dreiging Poetin, Nederland ziet dat niet zitten

UPDATEEen herinvoering van de militaire dienstplicht, waar de topman van het Belgische leger vandaag voor pleit, staat in ons land niet op de planning. ,,Nederland heeft geen plannen om over te gaan tot een activering van een opkomstplicht, ook niet vanwege de huidige geopolitieke situatie”, laat Renske Piet, woordvoerder van staatssecretaris Van der Maat, in een reactie aan deze site weten. Ook de militaire vakbond VBM denkt dat een opkomstplicht met de huidige (financiële) middelen niet uitvoerbaar is.

Admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, kwam eerder vandaag met de opmerkelijke uitspraak dat hij er voorstander van is om de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren. ,,Dat zou logisch zijn”, zegt de legerbaas in een interview met de Franstalige publieke omroep RTBF. Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie in België, zegt dat hij dit een ‘keigoed idee’ vindt.

Door de oorlog in Oekraïne kan volgens de stafchef de noodzaak ontstaan om het grondgebied van de NAVO of van Europa te moeten verdedigen. ,,We moeten nadenken over de situatie. We kunnen de argumenten die tot de afschaffing hebben geleid opnieuw in overweging nemen, en ons dan de vraag stellen of we militaire dienstplicht opnieuw kunnen invoeren.”

Een herinvoering gaat alleen niet van de ene op de andere dag, benadrukt hij. ,,Het zou morgen niet kunnen, maar de komende jaren wel. Er is geld en uitrusting nodig om de dienstplichtigen op te leiden.”

‘Enorme impact’

Een opkomstplicht zou in Nederland niet zo heel veel zin hebben, zeker niet op korte termijn, zegt vakbondsvoorzitter Jean Debie. Er zijn volgens Debie helemaal geen kazernes en spullen voor al die miljoenen dienstplichtigen. ,,Jongeren vanaf achttien jaar verplichten om in het leger te krijgen is bovendien een zeer ingrijpende beslissing, die een enorme impact zal hebben op ons land”, vertelt Debie.

Tot de overheid zoiets besluit, is het opstellen van een gedegen veiligheidsanalyse ‘van cruciaal belang’, zegt Debie. ,,Je hebt te maken met zoveel verschillende facetten. Denk aan het vinden én opleiden van nieuw personeel, of aan de aanschaf van nieuw materiaal. Defensie heeft door alle bezuinigingen nog zeker vijf jaar nodig om weer op normale sterkte te komen. Laat staan als dit er ook nog even bovenop komt.”

Debie zegt het plan van de Belgische stafchef te begrijpen, zeker als de situatie in Europa daar om vraagt. ,,Toch moet je een eventuele herinvoering van de opkomstplicht altijd toetsen aan de veiligheidssituatie in Nederland. Kunnen we het aan en hebben we er de mensen en het geld voor? Het gaat hier om vele miljarden euro’s die in Defensie geïnvesteerd zal moeten worden. We hebben al te maken met een enorme achterstand als het gaat om ons vastgoed. Ik zie dit niet heel snel gebeuren.”

‘Niet optimaal’

Defensie zegt dat er in ons land geen plannen zijn om over te gaan tot een activering van de opkomstplicht. ,,Ook niet vanwege de huidige geopolitieke situatie”, zegt Renske Piet, woordvoerder van staatssecretaris Van der Maat. ,,Los dat er geen plannen voor zijn, is een activering op dit moment ook niet de meest optimale keuze, omdat het ook veel selectie en opleidingscapaciteit vraagt. We nemen verder de uitspraken van admiraal Michel Hofman voor kennisgeving aan.”

Staatssecretaris Van der Maat onderzoekt momenteel wel een ‘dienmodel’ naar Scandinavisch model. Daarbij worden jongeren uitgenodigd eraan deel te nemen, maar wordt alleen wie het daadwerkelijk wil, gekeurd en opgeleid. Defensie wil op deze manier gemotiveerde mensen binnenhalen, die het interessant vinden om een deel van hun carrière bij Defensie te werken.

Opkomstplicht

Nederland kent nog steeds een dienstplicht, maar sinds 1997 is de opkomstplicht verdwenen. Dienstplichtige burgers krijgen dus geen militaire training. In heel uitzonderlijke situaties kunnen regering en parlement besluiten dat er wel weer een opkomstplicht komt. In ons land zijn mannen tussen 17 en 45 jaar dienstplichtig. Ook meisjes die in of na 2020 zeventien zijn geworden, behoren tot de groep dienstplichtigen.

Op dit moment is een hernieuwde opkomstplicht absoluut niet aan de orde. ,,We hebben een beroepskrijgsmacht, en die is prima in staat om samen met de andere Navo-landen ons grondgebied te verdedigen”, zei een woordvoerder van Defensie eerder tegen deze site.

Dienstplichtbrief

Bij meer dan 200.000 Nederlanders viel in april wel de zogenoemde Dienstplichtbrief op de mat. Daarin viel te lezen dat jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Defensie benadrukte dat de brief niets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, maar dat die ieder jaar wordt verstuurd.

De Dienstplichtbrief gaat niet alleen naar mannen, maar sinds 2020 ook naar vrouwen. Ook mensen jonger dan 35 jaar, die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen het schrijven. Hierin staat het militaire registratienummer en verdere uitleg over de dienstplicht.

Omdat de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort, worden de ontvangers van de brief niet daadwerkelijk opgeroepen. De Nederlandse krijgsmacht bestaat dus nog steeds volledig uit beroepspersoneel. In heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren, maar dat is nu niet aan de orde.