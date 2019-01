Toppers ontbreken bij eerste schaatsmarathon op natuurijs in Haaksbergen

Door het aanhoudende winterweer kunnen ijsmeester hun geluk niet op: ,,We hebben nog nooit zo goed ijs gehad”, zegt Wouter Otten van ijsvereniging IJsch tegen de Twentsche Courant Tubantia. Hij wachtte niet eens op de uitkomst van de KNSB: ,,Alle vrijwilligers zijn opgetrommeld.”

Vooral in Haaksbergen en Noordlaren waren ze gisteren al optimistisch over een mogelijke schaatsmarathon. Vanmorgen werd om 8.00 uur in Haaksbergen een ijsmeting uitgevoerd en even later besliste schaatsbond KNSB dat het Overijsselse dorp dit jaar met de eer strijkt. ,,Een ijslaag van vier tot zes centimeter is ruim voldoende voor een wedstrijd”, legt Carl Mureau van de KNSB uit. ,,Noord-Laren was ook in de strijd, maar die trokken zich terug. Die vonden het in combinatie met de weersvooruitzichten te onzeker en te moeilijk om vanavond al een marathon te organiseren.”

Gisteren was het ijs in Haaksbergen op het grootste deel van de baan al dik genoeg, alleen in één van de bochten was het ijs nog te dun. De vrieskou van vannacht heeft dat probleem opgelost, daar is de ijslaag nu dus dik genoeg. Ook Nieuw-Buinen was even in de race om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen, maar raakte samen met Veenoord Nieuw-Amsterdam en Arnhem achterop.

Toppers ontbreken

Er zullen vanavond weinig toppers meedoen aan de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen. De meeste A-rijders van de nationale marathoncompetitie zijn of zondagavond of maandagmorgen vertrokken naar Oostenrijk voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Zij hebben de beslissing van een eerste marathon op natuurijs in eigen land niet afgewacht. Op de Weissensee wordt deze week ook het open NK voor mannen en vrouwen verreden. ,,Het zal daarom een andere wedstrijd dan andere jaren worden”, laat Otten weten. Ook zijn dochter en A-rijdsters Vera is maandag naar de Weissensee vertrokken. ,,We gaan straks in overleg hoe daarmee om te gaan. Er zijn nog genoeg rijders in Nederland die er een mooie en spannende wedstrijd van zullen maken.”

Laatste keer

De KNSB kan een schaatsmarathon uitschrijven als de ijsvloer op de hele baan minimaal drie centimeter dik is. Vorige winter ging de primeur ook naar schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen. Daarna werden nog marathons verreden in Arnhem, georganiseerd door STG Rijn IJssel en Thialf, en Noordlaren (IJsvereniging De Hondsrug). Omdat de dooi daarna inviel, kon de vierdaagse niet worden voltooid.

De laatste keer dat een volledige vierdaagse wedstrijd op Nederlands natuurijs werd afgewerkt, was in december 2010.

Sloten en meren

Schaatsen op slootjes of meren zit er nog niet in, vreest weerman Raymond Klaassen. ,,Daarvoor is het nog te vroeg. Meerdere ijsbanen in het noorden en oosten van het land zijn wel geopend. De vorst heeft vannacht goed doorgezet. Komende nacht kan het ook nog vriezen, waardoor er daar morgenochtend ook zeker nog geschaatst kan worden.”

De sneeuw die morgen wordt verwacht maakt een einde aan de kans dat we kunnen schaatsen op natuurijs. ,,Dat is niet bevorderlijk voor het ijs, het kan dan minder snel dik worden. In het oosten van het land valt de sneeuw pas morgenmiddag.”

Richting het weekend krijgen we te maken met zoals Klaassen het noemt ‘kwakkelweer’. Het wordt dan zachter overdag met een temperatuur van 4 tot 5 graden, wat niet ideaal is voor de ijslaag. In de nacht van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag wordt het wel koud. ,,Als de ijsmeester het ijs in het noorden en oosten van het land goed schoonmaken, dan hebben ze daar wel de hele week ijsplezier”, aldus Klaassen.

Komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. De dagen worden zachter en de nachten zien er minder goed uit. ,,Door vorst, neerslag en enkele sneeuw- en hagelbuien is er een grote kans op gladheid.”