Topspecialisten: ‘Na deze golf krijgen we een andere pandemie, een veel rooskleuriger perspectief’

Je bent jong en je mag niks: ‘Ik kom alleen nog mijn bed uit voor een tosti’

Geen feestjes, geen sport, geen school, geen wereldreis, geen bijbaantje. En dan is ook nog eens de supermarkt dicht als je zin hebt in chips. Vier pubers vertellen hoe zij de lockdowns beleven: ‘Ik ben enig kind, ik was al gewend me in mijn eentje te vermaken.’

23 januari