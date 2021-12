Topviroloog Koopmans deelt schokkende dreigmail en vraagt OM om hulp: 'Ik ben er klaar mee’

,,Dit is niet oké en de vraag is wat we daar met zijn allen aan gaan doen", laat de viroloog van het Erasmus MC in een korte reactie aan deze site weten.

Koopmans deelde de schokkende tekst vanavond met haar ruim 61.000 volgers. 'Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv durft te tonen', zo begint de nog onbekende persoon zijn haatdragende mail. 'Jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt.’

Met een verwijzing naar de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaat het bericht verder: ‘Ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een) parkeergarage door de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon NAZI Schwab hoerenjong’.

Hart onder de riem

Koopmans, die eerder dit jaar is bekroond met de Irispenning vanwege haar excellente wetenschapscommunicatie, ‘is klaar met dit soort zaken’ en vermeldt het twitteraccount van het Openbaar Ministerie in haar bericht. De hoogleraar virologie krijgt al langer te maken met anonieme haatberichten. 'Ja, dit is verschrikkelijk. Ik heb mijn hele leven voor de volksgezondheid gewerkt. Ik word beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, mijn reacties op sociale media staan vol met trollen en mijn kinderen zijn bang om met mij uit te gaan. We moeten ons hiertegen uitspreken. Hoop dat veel collega's dat ook doen', schreef ze in november in een reactie aan de Brits-Amerikaanse arts Gavin Yamey, die eerder over dit onderwerp aan de bel trok.

Verschillende prominente hulpverleners en wetenschappers steken Koopmans een hart onder de riem. 'Veel respect voor uw ongekende inzet in deze pandemie, met juist altijd heel veel oog voor onzekerheden, voort- én vaak terugschrijdend wetenschappelijk inzicht over de mogelijke impact van het virus. Heel veel mensen waarderen dat. Helaas roept het ook deze nare reacties op', twittert CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen. 'Absurditeit om dit soort spul te spuwen altijd, maar juist wanneer wetenschappers de gemeenschappelijke zaak proberen te helpen door elke dag in hun vrije tijd en onbetaald voorlichting te geven. De reacties op deze tweet alleen al zijn niet mis', voegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe daar aan toe.

Kaag

Eerder op de dag deelde D66-leider Sigrid Kaag via Twitter ook enkele ‘kerstwensen’ die aan haar waren verstuurd. ‘Zoals u ziet weten wij waar u woont’, schrijft een anonieme afzender. ‘U denkt slim te zijn. Hoe dom is dat?’, vraagt een andere schrijver zich af. Een derde schrijver houdt het bij: ‘Heel graag: functie elders.’

‘Kerst is de tijd van goede wensen’, reageert Kaag op Twitter. Ze richt zich direct tot de anonieme schrijvers: ‘Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in.’

Bedreigingen

Het aantal online bedreigingen tegen personen die een prominente rol spelen in de coronabestrijding neemt de laatste tijd fors toe. Eind vorige maand werd bekend dat in 2020 bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 600 keer melding is gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar Ministerie inderdaad om een strafbaar feit, tegenover 206 in 2019.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het 'zorgelijk en onacceptabel' dat mensen bedreigd worden. Kuiken vindt dat er hard opgetreden moet worden tegen deze bedreigingen. Volgens haar zijn niet alle berichten die zijzelf binnenkrijgt 'even charmant'. ,,Maar het gaat niet om mij. Iedereen maakt zich zorgen." Ze benadrukt: 'hoe oneens je het ook bent, het is nooit een excuus om te bedreigen'.

Geweld tegen politici hangt in de lucht, signaleren ook de veiligheidsdiensten. Vaak gevoed door ’anti-overheidssentiment’, zoals de nationaal terrorismebestrijder NCTV het noemt. ,,Sociale media zijn op dit moment een blaasbalg, een soort automatische flash mob die het ongenoegen opeens versneld bij elkaar brengt”, zei Pieter-Jaap Aalbersberg (NCTV) in oktober tegen deze site. ,,Vroeger was daar iets voor nodig: een boekje, een lezing of een groep. Nu gaat door die blaasbalg van sociale media radicalisering van eenlingen steeds sneller. Dat is niet exclusief voor Covid. Voor sommige mensen is het een optelsom.”

Irispenning 2021 Marion Koopmans kreeg in oktober de Irispenning 2021 voor haar communicatie over de coronapandemie. Ze is onder andere hoogleraar Virologie, afdelingshoofd Viroscience van het ErasmusMC in Rotterdam en adviseert als lid van het Outbreak Management Team (OMT) de overheid over corona. Sinds de uitbraak van het virus is Koopmans vaak te zien in de media. De jury stelde dat de viroloog ingewikkelde kwesties eenduidig, geduldig en informatief verwoord aan het publiek. ‘Heikele punten’ gaat ze niet uit de weg en de jury waardeert het hoe zij, ook op sociale media, het debat aangaat en ‘ongezouten meningen telkens weer weet te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten’.

