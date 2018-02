Topziekenhuis doet aangifte tegen tabaksindustrie wegens mishandeling

Mishandeling

Het Antoni van Leeuwenhoek doet, als eerste ziekenhuis in Nederland ooit, aangifte van zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft. Het ziekenhuis sluit daarmee aan bij eerdere aangiften van onder meer longpatiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed en KWF kankerbestrijding. Ook het Antoni van Leeuwenhoek laat zich bijstaan door advocaat Bénédicte Ficq. Net als de eerdere aangiften richt die van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zich op de 'sjoemelsigaret'. Kleine gaatjes in de sigaret zorgen ervoor dat meetapparatuur minder schadelijke stoffen meet dan de roker daadwerkelijk binnen krijgt. Daardoor kunnen tabaksproducenten een maximale hoeveelheid nicotine in de sigaret kwijt. De roker inhaleert wel twee tot drie keer meer schadelijke stoffen in, dan het maximum dat is opgenomen in de Tabakswet. Onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderschrijft het bestaan van de sjoemelsigaret. De tabaksindustrie weet al jaren van de truc en brengt daarmee, volgens advocate Ficq, bewust levens in gevaar.

Zware verslaving

Het Antoni van Leeuwenhoek - erkend als een van de tien beste kankerbestrijders ter wereld - benadrukt daarbij dat het een einde wil maken aan het stigma dat 'ziek worden door roken de eigen schuld is van de rokers'. Medema: ,,Tachtig procent van de rokers begint in z'n tienerjaren. Hoe bewust ben je op die leeftijd van je keuze? Het zijn de jaren dat je denkt dat je de hele wereld aankan. Maar roken is zó'n zware verslaving. Zeker omdat de tabaksindustrie met de gaatjes in de sigaretten jou nog meer nicotine laat binnenkrijgen, dan is toegestaan. Wij hebben daar bij deze aangifte natuurlijk over nagedacht: is dit geen slecht signaal naar patiënten die hier komen als gevolg van roken. Maar ik benadruk: nee, dat is niet zo. Wij weten hoe zwaar deze verslaving is en dat is écht niet puur de schuld van de roker zelf.''