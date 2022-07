Tot 15 jaar celstraf geëist tegen uitvoerders aanslagen De Groot: ‘Keken niet op een aanslag meer of minder’

RIVM: Denk beter na over welke ingreep voorrang krijgt in het ziekenhuis

Door corona zijn in 2020 en 2021 ruim 305.000 operaties uitgesteld. Bij elkaar zorgde dit uitstel voor het verlies van 320.000 ‘gezonde levensjaren’. Dat heeft het RIVM becijferd. Vooral het niet of later uitvoeren van staar-, heup- en knie-ingrepen leidde tot veel gezondheidsverlies.

5 juli