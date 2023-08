Toto-deelnemer denkt 140.000 euro te hebben gewonnen, maar moet bijna 10 mille betalen

De rechter in Breda deed vorige week uitspraak in de zaak, die al loopt sinds 2020. In juli van dat jaar zette de speler dertig euro in op vier voetbalwedstrijden. De speler moest voorspellen welk team na de eerste helft voor zou staan en beide teams zouden moeten scoren.

Letterlijk was de weddenschap deze: Wie wint de eerste helft met dubbele kans en scoren beide teams. In deze ietwat kromme omschrijving dacht de speler te lezen dat Wie wint de eerste helft op de eerste helft zou slaan en scoren beide teams op de héle wedstrijd. En dat had hij allemaal goed voorspeld. Dat zou hem 143.159,10 euro moeten opleveren. Maar de Lotto, het bedrijf dat de Toto organiseert, legt de regel anders uit: scoren beide teams slaat ook op de eerste helft. En dat had de speler niet goed voorspeld.

Niet alleen zijn dertig euro inleg kwijt

De man twijfelde er zelf ook aan hoe het spel moest worden uitgelegd en belde daarom voor hij inzette met de Lotto. Een eerste medewerker deelde zijn visie, maar daarna belde hij nog twee keer en toen vertelden andere medewerkers dat de hele weddenschap op de eerste helft sloeg. Tijdens de rechtszaak overlegde Lotto uitgeschreven verslagen van die telefoongesprekken. Dat was voor de rechter voldoende om te concluderen dat de gokker er niet zomaar vanuit mocht gaan dat hij het bij het rechte eind had. Los van hoe de weddenschap was geformuleerd.



De rechter wees de eis om hem 143.000 euro uit te betalen daarom af; sterker, de speler is nu niet alleen zijn dertig euro inleg kwijt, maar moet bijna tienduizend euro aan proceskosten betalen aan Lotto.



De voor discussie vatbare omschrijving van de weddenschap is overigens nog steeds te vinden op de Toto-site.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: