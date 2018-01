Toverland bouwt fantasiewereld en wordt ruimt twee keer zo groot

Magische flessenpost, een eenzame strandjutter en toverstafjes waarmee kinderen en ouders allerlei grote en kleine dingen op magische wijze in beweging kunnen brengen. Attractiepark Toverland in Sevenum bouwt er een compleet nieuwe fantasiewereld bij.

Met een investering van 35 miljoen euro wordt Toverland momenteel in één klap anderhalf keer zo groot gemaakt. Niet alleen fantasiewereld Avalon met de veertig meter hoge Fenix- achtbaan en een bootjesattractie wordt met dat geld gerealiseerd, maar ook de nieuwe entree. Dat wordt veel meer dan alleen een gebouw met wat kassa’s. Ook hier komt een nieuwe wereld met een eigen, magisch verhaal en met allerlei toverachtige figuren. Mensen die Toverland in juli bezoeken - dan moeten Avalon en deze nieuwe entree klaar zijn- worden straks meteen al bij de ingang ondergedompeld in een magische wereld, zegt hoofdontwerper Peter van Holsteijn van Toverland.

Grens

Eerste stop is in de nabije toekomst dan het betoverde havenstadje Port Laguna. Dit heeft onder meer een strand, een ondiepe lagune met azuurblauw water, magische gebouwtjes. en een podium. Met speciale toverstokjes kunnen bezoekers in deze wereld allerlei attributen laten bewegen en ook is er een kleine attractie waar veel mensen letterlijk ondersteboven van zullen zijn.

„Al vanaf de parkeerplaats speelt straks muziek die maakt dat mensen vrolijk richting ingang stappen'', zegt Van Holsteijn. ,,Denk aan het opgewonden jongetje dat niet kan wachten tot hij binnen is. We laten muziek componeren die bij dat beeld past. Na het poortgebouw zorgen we weer voor andere muziek die mensen letterlijk in rustiger vaarwater brengt. Dat moet ook. Ons poortgebouw wordt een echte grens. Je gaat Nederland uit en stapt in de magische wereld van Toverland.”