Tragere opkomst Britse variant geeft Nederland misschien nét voldoende lucht

Bittere kou en ziekte joeg 81 Britse soldaten bij Vianen de dood in. Keren lichamen uit horrorgraf ooit terug naar huis?

20 februari Het mysterieuze massagraf in Vianen geeft steeds meer van zijn geheimen prijs. Deze week werd duidelijk dat de 81 skeletten die hier zijn opgegraven vrijwel zeker toebehoorden aan Britse soldaten. Bij de ruïnes van kasteel Batestein stierven zij een roemloze dood in een vergeten oorlog. Twee eeuwen later is de vraag: wie waren zij? En kunnen zij worden herbegraven in Engeland?