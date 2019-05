Trainingsmissie Nederlandse soldaten in Irak vermoedelijk dit weekeinde hervat

De training in hoofdstad Bagdad is al hervat. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van de NAVO-missie, schrijven ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken). In Bagdad zijn enkele Nederlanders actief voor deze missies, in Erbil in het noorden gaat het om ruim vijftig militairen.



,,Het kabinet houdt de situatie zoals altijd nauwgezet in de gaten en toetst doorlopend of het verzorgen van trainingen door Nederlandse militairen verantwoord is. De veiligheid van onze mensen gaat daarbij boven alles”, aldus de bewindslieden. Wat de dreiging precies behelsde, blijft onduidelijk.