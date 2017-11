Transavia-collega's Poch hebben geen spijt van beschuldigingen

'zouden het zo weer doen'De drie Transavia-piloten die in 2003 met Julio Poch spraken over de vluchten des doods, hebben geen spijt dat ze destijds melding hebben gedaan van die gesprekken. Ook al is hij nu vrijgesproken, nadat hij acht jaar heeft vastgezeten. ,,Ze zouden het weer zo doen'', zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld. Als Poch met hen wil praten, staan ze daar voor open.

De toenmalige collega’s van Poch stapten veertien jaar geleden naar de leiding van Transavia, nadat Poch hen tijdens een etentje had verteld over de dodenvluchten in Argentinië. ,,We gooiden ze in zee'', zou Poch tegen hen hebben gezegd. ,,Het was hun verdiende loon.'' Een derde Nederlandse piloot sprak Poch twee jaar later tijdens een vlucht. ,,We hadden ze allemaal af moeten maken'', zou Poch toen hebben gezegd.

De drie piloten zijn vooral blij dat het proces eindelijk ten einde is, aldus Zegveld. ,,Blijkbaar waren de woorden van Poch grootspraak. Of hij komt goed weg. Feit is dat hij die dingen destijds gezegd heeft.'' Volgens hun advocaat ervaren ook de piloten de uitspraak als een ontlading. ,,Ze zijn jarenlang aangekeken op wat ze Poch zouden hebben aangedaan. Terwijl ze alleen maar melding hebben gemaakt van zeer heftige uitspraken van meneer Poch. Ik begrijp dat er woede is over de zaak, zeker nu Poch is vrijgesproken. Maar het is kwalijk dat de woede mijn cliënten treft.''

Geen spijt

De piloten stapten na een gesprek met de leiding van Transavia niet naar justitie. Pas in 2008 werden ze benaderd om te worden gehoord door een Argentijnse onderzoeksrechter. Ze werkten daaraan mee, en lichtten Poch niet in. Nog een jaar later werd de Nederlands-Argentijnse piloot opgepakt in Spanje. Zegveld: ,,Dat is allemaal niet het werk van mijn cliënten geweest. Zij hebben hem niet acht jaar in voorarrest gehouden, dat heeft Argentinië gedaan. Daar mogen zij niet op worden aangekeken.''

De drie hebben geen spijt van hun actie in 2003. Ze hadden gewetensnood, zegt hun advocaat, en besloten naar hun leidinggevenden te stappen omdat ze geschrokken waren van Pochs uitspraken. Zegveld: ,,Ze zouden het opnieuw doen. Al hadden ze achteraf liever aan een ander tafeltje gezeten, die avond in Bali. Het heeft ook voor hen enorme gevolgen gehad.''

Quote Ze hebben niets tegen Poch persoonlijk Liesbeth Zegveld, advocaat van de oud-collega's van Julio Poch

Op sociale media zijn heftige uitspraken richting de drie piloten te lezen, maar volgens Zegveld zijn ze niet bang. ,,Ze zijn gewoon aan het werk, hebben geen bescherming. Zo heftig zijn de reacties nu ook weer niet. En mocht Julio Poch na zijn terugkeer met hen willen spreken, dan staan ze daar voor open. Ze hebben niets tegen hem persoonlijk. Dat is ook nooit hun drijfveer geweest, al is wel eens anders beweerd.'' De drie zijn niet bang dat Poch hen aansprakelijk zal stellen. ,,Dat zou ook onzinnig en kansloos zijn. Als je dingen hoort zoals de uitspraken die Poch aan dat tafeltje deed, dan moet je iets doen. Hopelijk begrijpt iedereen dat uiteindelijk.''