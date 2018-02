Transavia mag piloot na dodelijke straatrace niet ontslaan

Transavia-piloot Casper van W. behoudt zijn baan bij Transavia. Het bedrijf mag hem niet ontslaan vanwege zijn betrokkenheid bij een dodelijke straatrace in Loosdrecht. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten.

Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen, betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen, oordeelt de rechter. Bovendien was het ongeval al bekend toen Transavia hem in vaste dienst nam. Ook heeft Transavia geen beleid waarin duidelijk wordt gesteld dat gevaarlijk rijgedrag in privétijd gevolgen kan hebben voor de baan als piloot.

Transavia spande een maand geleden een rechtszaak aan om Casper van W. te mogen ontslaan. Van W. was in maart 2016 betrokken bij een straatrace met fatale afloop voor een jonge 19-jarige vrouw. Weliswaar een privézaak, maar Transavia vindt dat veiligheid bij een piloot altijd en overal voorop dient te staan. Het bedrijf kreeg naar eigen zeggen vele tientallen telefoontjes van reizigers die zeker wilde weten dat niet Casper van W. tijdens hun vliegreis achter de stuurknuppel zou zitten.

Bumper aan bumper

Vader Walter en zoon Casper van W. waren in maart 2016 aan het racen geslagen na een bezoek aan een restaurant. Beiden raceten bumper aan bumper, met snelheden tot wel 200 kilometer per uur. Totdat Walter van W. met een snelheid van 111 kilometer per uur de Toyota van de 19-jarige Fleur ramde. Zij overleed twee weken later. Vader Walter bleek te veel te hebben gedronken. Bij piloot Casper was dat niet het geval.