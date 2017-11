Trap in de ballen voor Nederlandse normen en waarden

De voorbereiding had niet beter kunnen gaan. De demonstratie was aangevraagd en goedgekeurd, de gemeente Dokkum had een speciale plek gereserveerd waar gedemonstreerd kon worden. Jerry Afriyie, woordvoerder van 'Nederland wordt mooier' sprak lovende woorden over de burgemeester van Dongeradeel. Haar opstelling was 'ongekend', zo tekende NRC een dag voor de intocht op. ,,Dat heb ik nog niet eerder gezien. Haar open toon is een heel andere dan wij tot nu toe gewend zijn.'' De Dokkumers waren op de hoogte gesteld van de Anti-Zwarte Pietdemonstratie. Burgemeester Waanders riep op om eenieders mening te respecteren.

Kortom: de voorbereiding was optimaal. Want demonstreren is in Nederland een recht. Een van die mooie normen en waarden waar Nederland op gebouwd is. Je kunt het totaal oneens met elkaar zijn, in de verste verte ook nooit dichterbij enig begrip komen, maar dat staat volledig los van het récht om je mening te verkondigen. Daarom hebben we persvrijheid, en demonstratievrijheid.