Trauma’s spelen op bij tienduizenden mensen met dementie; angst en agressie in verpleeghuizen

UPDATE Geld stroomt binnen voor kinderen van Ruinerwold: ‘Dit jaar had grote impact’

16 april Het geld stroomt binnen voor een crowdfundingactie voor de negen zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’. Na de eerste dag was om even voor middernacht al bijna 67.000 euro binnengekomen. Het geld gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019.