Traumatische ervaring voor Jaedyn (13) na busongeluk met schoolkinderen: 'Ze was helemaal in paniek’

Machteloos. Zo voelden de ouders van de 13-jarige Jaedyn uit het Groningse dorpje Muntendam zich vanochtend. Hun dochter zat in de touringcar die op de A28 bij Putten werd geramd door een vrachtwagen . Niemand raakte ernstig gewond, maar de schrik zit er goed in. ,,Ik heb de hele ochtend met een huilend meisje aan de telefoon gezeten. Dan denk je maar aan één ding: ik wil naar mijn dochter toe. Zo snel mogelijk”, aldus moeder Anja.

De leerlingen van middelbare school Winkler Prins gingen vanochtend op schoolreisje naar Amsterdam. Een rondvaart door de grachten en een bezoekje aan Madame Tussauds stonden onder meer op de agenda. Maar zo ver kwam het niet: de chauffeur van de touringcar moest onderweg op de A28 remmen voor een file. De bus werd vervolgens van achteren aangereden door een vrachtwagen.

‘Helemaal in paniek’

Het voertuig schudt na de klap even flink heen en weer en er klinkt gegil. ,,Onze dochter was helemaal in paniek”, vertelt Anja. ,,We hebben haar de hele tijd aan de telefoon gehouden om haar een beetje te kalmeren. Ze vertelde last van haar ribben te hebben en dat ze moeite had met ademhalen. Je kon duidelijk horen dat ze aan het hyperventileren was. Niet gek, dit is voor die kinderen gewoon een traumatische ervaring geweest.”

Dat onderschrijft Karin Nieuwland, moeder van de 14-jarige Danique. „Plotseling belde mijn dochter. Ze zegt: ‘Mam, we hebben een ongeluk gehad. Er is een vrachtwagen op de bus geklapt.’ Dus ik zeg: meen je dat nou?’ Op dat moment viel de verbinding weg. Het hart zat me in de keel. Gelukkig hadden we snel weer contact, maar je schrikt ongelooflijk.”

Complimenten

Al snel is er goed contact met school en is het ook voor de ouders duidelijk dat de kinderen er goed vanaf gekomen zijn. Een van de acht begeleiders liep wel nekklachten op. De betrokkenen werden zo snel mogelijk terug naar school gebracht. ,,Maar in eerste instantie wilde Jaedyn absoluut die bus niet meer in. Dat kan ik mij wel voorstellen”, zegt moeder Anja. Een politiemedewerker ging mee in de bus om de kinderen gerust te stellen.

Op de school is opvang geregeld. Er zijn mensen van de GGD aanwezig die met kinderen en ouders over de situatie kunnen spreken. Anja is vol lof over de wijze waarop de school met het ongeluk en de situatie naderhand is omgesprongen. ,,Echt complimenten. Ze hebben er alles aan gedaan om de ouders en de kinderen gerust te stellen. Hier houdt niemand vooraf rekening mee. Iedereen had vooral veel zin in een leuk dagje uit met school.”