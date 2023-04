Treinen tussen Zwolle en Deventer rijden weer

Selfiemuse­um in Nederland failliet na fiasco in het buitenland: ‘Deksel op onze neus’

Selfiemuseum Youseum in Amsterdam is na ruim drie jaar alweer failliet. De vestigingen in het buitenland liepen zo slecht dat het museum in Nederland ook in de problemen kwam. Medeoprichter Koen Derks: ,,We hebben ons vergist.’’